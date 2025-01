Cesena a Catanzaro senza Calò: il mediano serve subito

Comincia oggi l’ultima settimana della finestra invernale 2025 di calciomercato, che chiuderà a mezzanotte di lunedì 3 febbraio. Il Cesena si presenta sul rettilineo finale con alcune caselle da riempire e anche con un paio di dubbi in uscita, che il direttore sportivo Artico dovrà risolvere “in volata”. La priorità è indiscutibilmente una: consegnare a Mignani un nuovo centrocampista. Considerando che sabato a Catanzaro mancherà il regista titolare Calò per squalifica e che la coperta è cortissima, sarà fondamentale affondare il colpo entro 2/3 giorni per allungare la rotazioni in un reparto che necessita assolutamente di un mediano.

In mediana spunta Prati

L’obiettivo numero 1 è Matthias Braunoder, centrocampista classe 2002 in uscita dal Como. L’austriaco ha tanti estimatori in Serie B, a cominciare dalla Cremonese e dalla Salernitana. In prima fila al fianco di Braunoder, resta il bosniaco Dario Saric, che anche ieri è subentrato nel finale di Reggiana-Palermo. Il club rosanero, però, lo cede in prestito per 300mila euro, che il Cesena ritiene troppi. Dovesse mancare i primi due obiettivi, Artico potrebbe virare sul ravennate Matteo Prati del Cagliari, che ha vestito il bianconero fino al fallimento del 2018 e che era in tribuna al Manuzzi per Cesena-Cittadella.

Cosa farà Kargbo?