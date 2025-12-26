Cesena a Catanzaro senza Adamo, Bastoni, Castagnetti e Piacentini: a centrocampo tornerà titolare Bisoli

Emergenza piena a centrocampo in casa Cesena: oltre agli squalificati Adamo e Bastoni, non partirà per Catanzaro neppure Castagnetti, uscito per un colpo alla caviglia contro la Juve Stabia e non recuperabile per questa sfida. Il regista ci sarà regolarmente alla ripresa del campionato, sabato 10 gennaio, contro l’Empoli in una gara in cui vestirà i panni dell’ex. A centrocampo tornerà quindi titolare Bisoli, che non gioca una gara dal primo minuto da Frosinone e che è rientrato due settimane fa a Padova dopo oltre due mesi di assenza. Insieme a lui agiranno Francesconi e Berti. Tra i convocati rientrano Celia e il 2007 Bertaccini mentre, oltre ad Adamo, Bastoni e Castagnetti, non scenderà a Catanzaro neppure Piacentini per motivi famigliari.