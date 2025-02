Il Cesena non sarà solo neppure oggi a Catanzaro. Nel settore ospiti del Ceravolo saranno presenti ben 228 tifosi bianconeri, che hanno raggiunto la Calabria in tutti i modi possibili: c’è chi ha scelto il pullman e le auto, per un viaggio lunghissimo cominciato nella notte, e chi ha optato per l’aereo partendo da Venezia, Bologna e soprattutto Pisa.