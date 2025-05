Cesena a Catanzaro con 147 tifosi

In campionato furono 228. Ma la data del 1° febbraio si conosceva da mesi e soprattutto c’era un comodo e poco costoso volo diretto da Pisa a Lamezia, che ora non c’è più, che fu occupato in toto o quasi dai tifosi bianconeri, mentre altri avevano avuto la possibilità di acquistare a prezzi bassi i biglietti aerei per imbarcarsi da Bologna o da Venezia. Quel giorno, solo gli ultras scesero a Catanzaro in pullman (arrivando al Ceravolo in contemporanea con il fischio di inizio), oggi lo faranno tutti i 147 tifosi del Cesena, che sono partiti nel cuore della notte, chi alle 3.30 e chi alle 5.30, e che rientreranno a casa domattina alla luce dell’alba.

La certezza che si ha già da ora è che non finirà come in campionato, quando la rabbia per il 4-2 al passivo (ma anche per la cessione di Kargbo avvenuta un paio di giorni prima) spinse i tifosi a rispedire in campo un paio delle maglie che i giocatori avevano lanciato ai tifosi.