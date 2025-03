Questa sera, per la seconda volta consecutiva in trasferta, ci sarà un settore ospiti praticamente vuoto, con appena 123 tifosi bianconeri. Questo perché ieri mattina è stato respinto il ricorso al Tar della Lombardia, presentato d’urgenza dal Coordinamento Clubs Cesena e dall’associazione CeseNati per il Cesena (e appoggiato dal club bianconero), contro le limitazioni per l’accesso in curva ospiti del Rigamonti.