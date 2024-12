Cesena a Bari con 314 tifosi

Il Cesena ha raggiunto il ritiro di Bari nel tardo pomeriggio di ieri, dopo aver svolto la rifinitura al Manuzzi ed essere salito sul Frecciarossa per la Puglia, sul quale non ha trovato posto solo l’infortunato Saber. Il viaggio di ritorno, invece, verrà effettuato in pullman, con i bianconeri che rientreranno subito dopo la partita e che domani godranno dell’ultimo giorno di riposo prima della volata di fine anno, che prevede ben 5 partite in 15 giorni, Coppa Italia compresa. Oggi al San Nicola i bianconeri non saranno soli: nel settore ospiti, infatti, ci saranno ben 314 tifosi del Cavalluccio.