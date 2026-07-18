Cesena, 8-0 alla prima uscita e Diamanti si compiace: «Stiamo già iniziando a diventare squadra» VIDEO

Cesena Calcio
Cesena, 8-0 alla prima uscita e Diamanti si compiace: «Stiamo già iniziando a diventare squadra» VIDEO

CESENA-VALLESAVIO 8-0
CESENA (4-3-3): Siano (1’ st N. Fontana); Ciofi (1’ st Magni), Piacentini (1’ st Zaro), Mangraviti (1’ st Pieraccini), David (1’ st Natta); Bisoli (1’ st Zamagni), Castagnetti (1’ st Arrigoni), Francesconi (1’ st M. Casadei); Tosku (1’ st Druiventak), Shpendi (1’ st Rossetti, 3’ st T. Casadei), Olivieri (1’ st Castorri). Allenatore: Diamanti.

RAPPRESENTATIVA ALTO SAVIO: Gianfanti (1’ st Mescolini), Valenti (1’ st Mazzoli I), Ruggeri (1’ st Vetricini), Bardi (1’ st Ricci), Satanassi (1’ st Giacalone), Cenicola (1’ st Barchi), Bosi (1’ st Mazzoli II), Narducci, Gregori (1’ st Petrini), Mambelli (1’ st Valenti), Yabre (1’ st Tonetti). Allenatore: G. Fontana.

ARBITRO: Corzani di Cesena.

RETI: 18’ pt Bisoli, 33’ pt, 36’ pt e 40’ pt Shpendi, 43’ pt Bisoli, 28’ st Zamagni, 31’ st Pieraccini, 32’ st Castorri.

Otto gol del Cesena nella prima uscita stagionale. Non hanno giocato Caprini e Schirone, oltre a Bertaccini, Frabotta e Guidi. Diamanti a fine gara si è detto soddisfatto: «Le mie richieste sono tante perché,

secondo me, il valore della squadra è alto».

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