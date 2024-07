Cesena, 6.779 abbonamenti: in Curva Mare non sono più disponibili tessere

Dopo aver usufruito di una giornata di riposo, oggi il Cesena torna in campo ad Acquapartita per la ripresa della preparazione. Il menù prevede due sedute al giorno fino a martedì, quando i bianconeri sfideranno la Primavera di Nicola Campedelli.

Curva Mare esaurita

Prosegue a pieno ritmo “Quando gioca il Cesena gioca tutta la Romagna”, la campagna abbonamenti bianconera che a poco più di un mese dall’avvio ha già raggiunto quota 6.779 tessere. La notizia di ieri riguarda il tutto esaurito nel settore Curva Mare, dove non sono più disponibili tessere. Sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento fino a domenica 18 agosto, giorno del debutto in campionato dei bianconeri contro la Carrarese. Le tessere possono essere sottoscritte in due modalità: presso il Coordinamento Clubs Cesena o nell’apposita sezione sul sito di Vivaticket.

Nuovo sponsor

Nel frattempo, il Cesena ha annunciato una nuova partnership che comparirà sulle nuove maglie, che saranno presentate martedì: 1 Attimo in Forma sarà il nuovo sleeve sponsor dei bianconeri per tutta la stagione. La presenza di un partner sulla manica di tutte le divise da gara della prima squadra rappresenta una novità per la società bianconera. La partnership tra il Cavalluccio e 1 Attimo in Forma, azienda leader a livello nazionale nel settore dell’healthy food e del benessere personale, non si limita solo alla prima squadra, ma si estende anche al settore giovanile bianconero, con il logo che sarà presente in qualità di main sponsor sulle divise di tutte le formazioni, dall’Under 9 all’Under 17.

