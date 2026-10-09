Cesena, 5 partite in 21 giorni: via al primo tour de force della stagione

La ripresa del campionato è sempre più vicina e, sbirciando dal buco della serratura, si cominciano a intravedere le sagome delle prossime avversarie del Cesena nel mese di ottobre: saranno 5, concentrate in appena 21 giorni, con tanto di primo turno infrasettimanale della stagione. Definire il coefficiente di difficoltà di un calendario o di un periodo, nel campionato più ondivago d’Italia, non è affatto semplice. Di sicuro, nel cammino del Cavalluccio nel prossimo mese, una certezza c’è: i bianconeri non affronteranno nessuna big, ma diverse squadre in salute che hanno cominciato molto bene la nuova stagione.

Tour campano

Il Cesena ripartirà da dove aveva lasciato, cioè da un altro viaggio piuttosto lungo in Campania. Dopo essere scesi a Castellammare di Stabia, nell’ultima partita prima della sosta, domani gli uomini di Diamanti si sposteranno nell’entroterra, a Benevento, che dista un centinaio di chilometri dallo stadio Menti, teatro dell’1-1 di 20 giorni fa. Nella propria storia il Cesena è entrato solo due volte nello stadio della città sannita: una volta nel 1985 ma per affrontare l’Avellino e un’altra volta 10 anni fa, nel 2016, quando i bianconeri di Andrea Camplone alzarono bandiera bianca dopo il ribaltone firmato Chibsah e Ciciretti. Il neopromosso Benevento non ha cominciato bene la nuova stagione (un solo punto nelle prime tre partite), ma nelle ultime due gare prima della sosta ha fatto percorso netto: 3-1 al Verona e 0-1 a Carrara per un totale di 7 punti in classifica, gli stessi del Cavalluccio. Otto giorni dopo la squadra di Diamanti sfiderà la terza squadra campana consecutiva, ma questa volta al Manuzzi: domenica 18 alle ore 17.15 è in programma Cesena-Avellino, un’altra sfida tra due squadre che al momento sono appaiate in classifica. Al contrario del Benevento, i Lupi hanno fatto meglio nelle prime partite (6 punti grazie a due vittorie contro Vicenza e Modena) e sono andati alla pausa dopo aver bloccato il Palermo (1-1 al Partenio) e dopo aver perso ad Ascoli (3-1).

Ex e “quasi ex”