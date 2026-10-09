Cesena, 5 partite in 21 giorni: via al primo tour de force della stagione

La ripresa del campionato è sempre più vicina e, sbirciando dal buco della serratura, si cominciano a intravedere le sagome delle prossime avversarie del Cesena nel mese di ottobre: saranno 5, concentrate in appena 21 giorni, con tanto di primo turno infrasettimanale della stagione. Definire il coefficiente di difficoltà di un calendario o di un periodo, nel campionato più ondivago d’Italia, non è affatto semplice. Di sicuro, nel cammino del Cavalluccio nel prossimo mese, una certezza c’è: i bianconeri non affronteranno nessuna big, ma diverse squadre in salute che hanno cominciato molto bene la nuova stagione.