Cesena, 5 partite in 21 giorni: via al primo tour de force della stagione

Cesena Calcio
Antonio Fiori e Cristian Shpendi
Antonio Fiori e Cristian Shpendi

La ripresa del campionato è sempre più vicina e, sbirciando dal buco della serratura, si cominciano a intravedere le sagome delle prossime avversarie del Cesena nel mese di ottobre: saranno 5, concentrate in appena 21 giorni, con tanto di primo turno infrasettimanale della stagione. Definire il coefficiente di difficoltà di un calendario o di un periodo, nel campionato più ondivago d’Italia, non è affatto semplice. Di sicuro, nel cammino del Cavalluccio nel prossimo mese, una certezza c’è: i bianconeri non affronteranno nessuna big, ma diverse squadre in salute che hanno cominciato molto bene la nuova stagione.

Tour campano

Il Cesena ripartirà da dove aveva lasciato, cioè da un altro viaggio piuttosto lungo in Campania. Dopo essere scesi a Castellammare di Stabia, nell’ultima partita prima della sosta, domani gli uomini di Diamanti si sposteranno nell’entroterra, a Benevento, che dista un centinaio di chilometri dallo stadio Menti, teatro dell’1-1 di 20 giorni fa. Nella propria storia il Cesena è entrato solo due volte nello stadio della città sannita: una volta nel 1985 ma per affrontare l’Avellino e un’altra volta 10 anni fa, nel 2016, quando i bianconeri di Andrea Camplone alzarono bandiera bianca dopo il ribaltone firmato Chibsah e Ciciretti. Il neopromosso Benevento non ha cominciato bene la nuova stagione (un solo punto nelle prime tre partite), ma nelle ultime due gare prima della sosta ha fatto percorso netto: 3-1 al Verona e 0-1 a Carrara per un totale di 7 punti in classifica, gli stessi del Cavalluccio. Otto giorni dopo la squadra di Diamanti sfiderà la terza squadra campana consecutiva, ma questa volta al Manuzzi: domenica 18 alle ore 17.15 è in programma Cesena-Avellino, un’altra sfida tra due squadre che al momento sono appaiate in classifica. Al contrario del Benevento, i Lupi hanno fatto meglio nelle prime partite (6 punti grazie a due vittorie contro Vicenza e Modena) e sono andati alla pausa dopo aver bloccato il Palermo (1-1 al Partenio) e dopo aver perso ad Ascoli (3-1).

Ex e “quasi ex”

Nel tour de force che chiuderà il mese sono in programma due trasferte molto insidiose nel giro di 7 giorni, in mezzo alle quali è stato collocato il primo turno infrasettimanale del campionato. Nei due viaggi (uno corto e uno molto lungo), il Cesena se la vedrà con due delle cinque squadre che, al momento, hanno totalizzato più punti del Cavalluccio: il Modena e il Sudtirol.

Sabato 24 alle ore 15 è in programma il derby della via Emilia al Braglia contro i canarini di Daniele Galloppa, a lungo corteggiato dal Cesena durante l’estate e poi preso dal Modena. Il cesenate d’adozione ha cominciato nel migliore dei modi il suo primo campionato di B da allenatore: 10 punti nelle prime 5 giornate con 3 vittorie e una sola sconfitta (in casa proprio contro l’Avellino).

A proposito di allenatori sondati in estate dal Cesena, il mese di ottobre si chiuderà il 31 a Bolzano, sul campo del sorprendente Sudtirol di Davide Possanzini, che sta viaggiando con un passo da Serie A: 11 punti, nessuna sconfitta e appena 3 gol al passivo (miglior difesa del campionato). In mezzo a queste due scomode trasferte, Ciofi e compagni ospiteranno l’enigmatico Empoli: martedì 27 (ore 20) sarà la prima volta da ex per Fabio Artico, nonché la seconda puntata al Manuzzi della sfida tra i due gemelli Shpendi, che un anno fa premiò Stiven e la squadra toscana. In panchina non ci sarà l’altro allenatore sondato in estate, Guido Pagliuca, ma il suo sostituto Matteo Andreoletti.

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