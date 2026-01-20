Cesena, 44 volte Cristian Shpendi: è già al 4° posto nella classifica dei bomber bianconeri di tutti i tempi e “vede” il podio

Operazione sorpasso. La doppietta realizzata sabato allo stadio Città del Tricolore di Reggio Emilia ha permesso a Cristian Shpendi di mettere la freccia non solo nella classifica marcatori del campionato di Serie B, dove il centravanti del Cesena è salito a quota 8 affiancando Ghedjemis del Frosinone e arrampicandosi a -1 dal veneziano Adorante, dal doriano Coda e dal modenese Gliozzi, ma anche nella classifica dei bomber “all time” del Cavalluccio. Contro la Reggiana, con una rete per tempo, Shpendi ha realizzato rispettivamente il gol numero 43 e il gol numero 44 in gare ufficiali con la maglia bianconera. Grazie a questo exploit ha potuto superare in un colpo solo due attaccanti degli Anni ’50 e degli Anni ’60 come Renato Ronconi (42 reti) e Giancarlo Magnani (43).