Cesena, 44 volte Cristian Shpendi: è già al 4° posto nella classifica dei bomber bianconeri di tutti i tempi e “vede” il podio

Operazione sorpasso. La doppietta realizzata sabato allo stadio Città del Tricolore di Reggio Emilia ha permesso a Cristian Shpendi di mettere la freccia non solo nella classifica marcatori del campionato di Serie B, dove il centravanti del Cesena è salito a quota 8 affiancando Ghedjemis del Frosinone e arrampicandosi a -1 dal veneziano Adorante, dal doriano Coda e dal modenese Gliozzi, ma anche nella classifica dei bomber “all time” del Cavalluccio. Contro la Reggiana, con una rete per tempo, Shpendi ha realizzato rispettivamente il gol numero 43 e il gol numero 44 in gare ufficiali con la maglia bianconera. Grazie a questo exploit ha potuto superare in un colpo solo due attaccanti degli Anni ’50 e degli Anni ’60 come Renato Ronconi (42 reti) e Giancarlo Magnani (43).

Salvetti nel mirino

Nel mirino di Shpendi ora c’è il podio: il terzo gradino, cioè l’unico raggiungibile in questo campionato, è occupato da Emiliano Salvetti, che in bianconero ha firmato 50 gol tondi. Al gemello ne mancano 6 per raggiungerlo ed eventualmente 7 per superarlo, mentre sono troppo lontani i “mostri sacri” Dario Hubner (primatista con 86 reti) e Massimo Agostini (al secondo posto con 75).

Bilancio

Sabato Shpendi è salito a 19 gol in B, spalmati in un anno e mezzo, un numero indiscutibilmente positivo per un ragazzo che compirà 23 anni a maggio. Grazie alla doppietta del Città del Tricolore, la Reggiana è diventata la vittima preferita di Cristian tra i cadetti (3 gol) assieme alla Carrarese, con cui potrà eventualmente aumentare il proprio bottino nella gara di ritorno in programma alla penultima giornata di campionato. Dei 19 gol realizzati tra i cadetti, 10 sono stati firmati su azione (6 nella scorsa stagione e 4 in quella attuale) e 9 su calcio di rigore (5 un anno fa e 4 quest’anno). In Serie C, invece, il centravanti del Cesena aveva realizzato complessivamente 21 gol (il primo nel 2022-2023 e gli altri 20 nella trionfale stagione della promozione) tutti su azione. Ai 40 gol segnati in campionato vanno aggiunte 3 reti in Coppa Italia e una rete in Supercoppa di Serie C.

Doppiette

Tre sono le doppiette che Shpendi ha firmato in Serie B (altrettante in Serie C, più una tripletta contro il Pontedera, tutte nella stagione 2023-2024): alle due dello scorso campionato contro Carrarese (al debutto) e Brescia, il gemello ha aggiunto quella di sabato a Reggio Emilia (la prima in trasferta), grazie alla quale ha raggiunto 5 bianconeri del passato che tra i cadetti avevano realizzato lo stesso numero di doppiette. A quota 3, assieme a Shpendi, ci sono Carlo De Bernardi (1979-1980) e i più recenti Lorenzo Scarafoni, Emiliano Salvetti, Davide Succi e Camillo Ciano. Il primo ha indossato la maglia del Cesena dal 1993 al 1995, mentre le doppiette di Salvetti sono più distanti tra loro (visto che la prima fu segnata nel 1999 in un memorabile 4-2 contro il Ravenna e le altre due nella stagione di grazia 2005-2006). Se Ciano ha colpito tra il 2015 e il 2017, l’attuale responsabile tecnico del vivaio bianconero Succi può vantare due doppiette nel campionato 2012-2013 e una nella stagione successiva. Rispetto ai “colleghi”, però, il Cigno è l’unico ad aver firmato anche una tripletta, sul campo del Lanciano.

Comanda Hubner