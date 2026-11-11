Cesena, 15 punti valgono tanto per una rosa con difetti da correggere

Dopo aver chiuso nel peggiore dei modi la scorsa stagione e dopo aver trascorso un inizio di estate pieno di incognite, il popolo del Manuzzi aveva bisogno di una scarica elettrica e soprattutto di un po’ di entusiasmo. Diamanti è stato il defibrillatore del Cesena non solo fuori, ma anche dentro al rettangolo verde, perché ha riacceso un cuore che batteva sempre più lentamente, riavvicinando la gente alla squadra e riconsegnando uno spirito e un’identità al Cavalluccio, che erano completamente evaporati negli ultimi due sciagurati mesi con Ashley Cole. Il Cesena è stato sempre credibile perché non è mai uscito dalle 10 partite che ha giocato, nel bene e nel male, mentre l’undicesima (a Modena) non l’ha proprio giocata. Quando la squadra è scesa in campo, si è sempre visto un gruppo unito, con alcuni picchi verso l’alto e diversi nei (poi ci arriviamo), ma l’atteggiamento è sempre stato giusto ed è proprio questo spirito ad aver colmato alcune lacune piuttosto evidenti. Seconda indiscutibile nota di merito: la crescita di Cristian Shpendi. “Se resta con me, segna 20 gol”, aveva sentenziato Diamanti a fine agosto, quando c’era aria di cessione. Il centravanti del Cesena è in perfetta media. Magari non arriverà proprio a quota 20, ma ha ottime possibilità di superare gli 11 e i 12 gol complessivi segnati nei primi due campionati di B. Diamanti gli ha consegnato le chiavi del reparto e lo utilizza nel modo migliore, ma probabilmente ha saputo toccare i punti giusti anche dentro alla testa di Cristian, che è diventato anche rifinitore (tre assist al bacio per Fiori, che ne ha sfruttato solo uno contro l’Avellino) e primo difensore quando occorre difendere il risultato, proprio come accaduto nei minuti finali di Cesena-Catanzaro di sabato scorso. Se l’evidente miglioramento di un altro giocatore-cardine come Bisoli è ascrivibile alla salute, un altro pregio del Cavalluccio riguarda lo scarsissimo feeling con le sconfitte: per una squadra che deve salvarsi, perdere appena 2 partite su 11 è un gran bel segnale. Solo la capolista Palermo (unica squadra imbattuta) e lo splendido Ascoli (un ko) hanno perso meno partite del Cesena.