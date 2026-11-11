Cesena, 15 punti valgono tanto per una rosa con difetti da correggere

Cesena Calcio
Il tecnico Alino Diamanti ha riacceso gli entusiasmi (Zanotti)
Il tecnico Alino Diamanti ha riacceso gli entusiasmi (Zanotti)

Le prime 11 partite di campionato, spalmate su 76 giorni, hanno fotografato abbastanza nitidamente i pregi e i difetti del Cesena. Dopo aver superato il primo quarto della nuova stagione e soprattutto dopo aver guadagnato l’ultima pausa del 2026 con il miglior piazzamento possibile in classifica (i 15 punti sono davvero un affresco), è giunto il momento di tracciare la prima riga e di provare a capire cosa abbia davvero funzionato finora e su cosa dovrà lavorare più a fondo Alessandro Diamanti, specialmente in vista della volata di fine anno, con le ultime 8 partite del girone di andata che si concentreranno in appena 37 giorni, che prevedono ben due turni infrasettimanali ravvicinati e un coefficiente di difficoltà destinato a lievitare.

Cosa funziona

Dopo aver chiuso nel peggiore dei modi la scorsa stagione e dopo aver trascorso un inizio di estate pieno di incognite, il popolo del Manuzzi aveva bisogno di una scarica elettrica e soprattutto di un po’ di entusiasmo. Diamanti è stato il defibrillatore del Cesena non solo fuori, ma anche dentro al rettangolo verde, perché ha riacceso un cuore che batteva sempre più lentamente, riavvicinando la gente alla squadra e riconsegnando uno spirito e un’identità al Cavalluccio, che erano completamente evaporati negli ultimi due sciagurati mesi con Ashley Cole. Il Cesena è stato sempre credibile perché non è mai uscito dalle 10 partite che ha giocato, nel bene e nel male, mentre l’undicesima (a Modena) non l’ha proprio giocata. Quando la squadra è scesa in campo, si è sempre visto un gruppo unito, con alcuni picchi verso l’alto e diversi nei (poi ci arriviamo), ma l’atteggiamento è sempre stato giusto ed è proprio questo spirito ad aver colmato alcune lacune piuttosto evidenti. Seconda indiscutibile nota di merito: la crescita di Cristian Shpendi. “Se resta con me, segna 20 gol”, aveva sentenziato Diamanti a fine agosto, quando c’era aria di cessione. Il centravanti del Cesena è in perfetta media. Magari non arriverà proprio a quota 20, ma ha ottime possibilità di superare gli 11 e i 12 gol complessivi segnati nei primi due campionati di B. Diamanti gli ha consegnato le chiavi del reparto e lo utilizza nel modo migliore, ma probabilmente ha saputo toccare i punti giusti anche dentro alla testa di Cristian, che è diventato anche rifinitore (tre assist al bacio per Fiori, che ne ha sfruttato solo uno contro l’Avellino) e primo difensore quando occorre difendere il risultato, proprio come accaduto nei minuti finali di Cesena-Catanzaro di sabato scorso. Se l’evidente miglioramento di un altro giocatore-cardine come Bisoli è ascrivibile alla salute, un altro pregio del Cavalluccio riguarda lo scarsissimo feeling con le sconfitte: per una squadra che deve salvarsi, perdere appena 2 partite su 11 è un gran bel segnale. Solo la capolista Palermo (unica squadra imbattuta) e lo splendido Ascoli (un ko) hanno perso meno partite del Cesena.

Cosa non funziona

Naturalmente questi primi 76 giorni di campionato hanno evidenziato anche difetti e fatto affiorare problemi. La squadra di Diamanti è estremamente povera dal punto di vista tecnico e paga questo tasso di qualità molto basso soprattutto davanti, dove ai lati di Shpendi non è stata ancora trovata una soluzione definita e definitiva. Fiori è il miglior esterno offensivo della squadra e ha già segnato 2 gol pesanti, ma sotto porta si è divorato troppe chance e in queste settimane dovrà lavorare innanzitutto sulla mira. Alle sue spalle, al momento, c’è il vuoto: Druiventak e D’Andrea hanno distribuito un assist a testa ma non sono mai riusciti a determinare, mentre Caprini è stato a lungo fuori ed è rientrato solo nelle ultime due settimane, adeguandosi agli sprechi dei compagni contro Sudtirol e Catanzaro. Davanti il Cesena continua a essere “Shpendi dipendente” e solo sabato scorso la coperta dei marcatori si è allungata grazie a Gelli. Le soluzioni offensive sono poche e neppure i centrocampisti riescono a lasciare il segno dentro l’area avversaria. Le ultime due gare casalinghe, ma anche quella di settembre contro il Mantova, hanno poi dimostrato come il Cesena fatichi tremendamente contro le squadre che difendono con il blocco basso e non concedono profondità. In attesa di gennaio, tocca a Diamanti trovare una soluzione efficace.

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