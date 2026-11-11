Cesena, 15 punti valgono tanto per una rosa con difetti da correggere

Le prime 11 partite di campionato, spalmate su 76 giorni, hanno fotografato abbastanza nitidamente i pregi e i difetti del Cesena. Dopo aver superato il primo quarto della nuova stagione e soprattutto dopo aver guadagnato l’ultima pausa del 2026 con il miglior piazzamento possibile in classifica (i 15 punti sono davvero un affresco), è giunto il momento di tracciare la prima riga e di provare a capire cosa abbia davvero funzionato finora e su cosa dovrà lavorare più a fondo Alessandro Diamanti, specialmente in vista della volata di fine anno, con le ultime 8 partite del girone di andata che si concentreranno in appena 37 giorni, che prevedono ben due turni infrasettimanali ravvicinati e un coefficiente di difficoltà destinato a lievitare.