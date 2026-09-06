Cella applaude il Mantova visto a Cesena: “Abbiamo sofferto da grande squadra” VIDEO

Il primo pensiero dopo le fatiche della partita contro il Cesena, giocata sotto un sole bollette quasi anomalo per il periodo, è solo ed esclusivamente per i suoi compagni. Stefano Cella, difensore centrale classe 2001 del Mantova non ha lesinato complimenti per tutta la squadra. Anche alla luce di un pareggio (1-1) che lascia un po’ di amaro in bocca. “L’aspetto più bello e rilevante della gara di oggi è che abbiamo sofferto come una grande squadra. Tutti – ha precisato - Da chi ha cominciato la gara a chi è subentrato. Ci siamo immedesimati in quello che dovevamo fare e ci l’abbiamo realizzato. Abbiamo fatto una grande partita, da grande gruppo”.

Anche per Cella, come già sottolineato dall’allenatore biancorosso Modesto, le energie spese nel match di Coppa Italia in settimana hanno restituito il conto. “La Coppa Italia – ha affermato . ha inciso sicuramente. Abbiamo avuto solo poco più di 48 ore di stacco tra quella gara e il match col Cesena. Però – ha chiarito con decisione – loro sono stati bravi a costruire giocate e azioni pericolosi. Ciò non togli nulla a noi. Perché – ha ribadito in conclusione di conferenza stampa – resta una grande partita del Mantova”.