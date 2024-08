Celia al servizio del Cesena: “Amo andare sul fondo e dribblare” VIDEO

Il Cesena ha presentato alla stampa il nuovo esterno sinistro Raffaele Celia, che ha giocato i suoi primi minuti nella ripresa di Verona: “Sono contento di avere debuttato con una vittoria anche se mi devo integrare al 100 per cento con la squadra. A Cesena ritrovo il direttore Artico e poi altri ex Alessandria come Pisseri, Chiarello e Prestia che mi daranno una mano per farmi sentire a casa e trovarmi a mio agio. Sono mancino e prediligo giocare come quinto anche se in passato ho giocato nella difesa a 4. Mi piace andare sul fondo e dribblare, nonostante il ruolo, ho fatto qualche gol e spero di ripetermi qui a Cesena”.