Catanzaro-Cesena, per ora sono 91 i tifosi bianconeri prenotati

Catanzaro-Cesena: dopo la riunione del Gos, che ha dato il via libera all’ora di pranzo, è partita ieri pomeriggio la prevendita per il settore ospiti del Ceravolo, in vista del turno preliminare di domani pomeriggio contro il Catanzaro. A ieri sera erano stati venduti 91 tagliandi. Va ricordato che sarà possibile acquistare il biglietto fino alle 19 di oggi. Al fianco del Cavalluccio ci saranno tutte le anime del tifo bianconero, pronte a muoversi in pullman. Il Coordinamento ne ha organizzato uno, che partirà da Cesena alle 3.30, mentre Insieme per il Cesena ha riempito tre pulmini pronti a muoversi all’alba assieme a un altro che partirà da Faenza. Anche i gruppi organizzati della curva Mare si muoveranno in pullman per una trasferta davvero lunga e soprattutto molto scomoda, a causa dell’impossibilità di trovare aerei in pochi giorni.