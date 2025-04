A fine gara Fabrizio Castori si è goduto gli applausi dei tifosi del Cesena, quindi in sala stampa analizza un pareggio che accoglie di buon grado. “Si è giocato poco? Non mi permetto di contraddire i giudizi, io dico che abbiamo affrontato una squadra forte che vuole fare i play-off e abbiamo fatto una gara di grande equilibrio. Non abbiamo concesso occasioni ed era importante ritrovare solidità”.