Castori: “La curva del Cesena voleva farmi commuovere, sono stato bravo a resistere” VIDEO

“La curva del Cesena voleva farmi commuovere, sono stato bravo a resistere”. Fabrizio Castori torna dalla gara dell’ex con un punto importante per il suo Sudtirol.

Il tecnico di Tolentino festeggia un risultato che pesa: “Un punto contro una squadra forte come il Cesena che ha fatto una buona partita. Nell’ultimo periodo abbiamo avuto tanti giocatori infortunati, speriamo di recuperarli per arrivare alla fine del campionato con più carte. Abbiamo approcciato bene, trovando il gol, senza concedere praticamente nulla. Nel secondo tempo abbiamo cercato maggiore equilibro in mezzo al campo”.