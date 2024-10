Nel tardo pomeriggio di ieri, la Fifa ha pubblicato le motivazioni che hanno portato alla squalifica di Marco Curto per 10 giornate (5 delle quali sospese a patto che in due anni il calciatore presti servizi alla comunità presso un’organizzazione approvata dalla Fifa). Dopo averle lette, in serata il Cesena ha sciolto le riserve: farà ricorso contro la decisione del massimo organismo mondiale. Un ricorso che il Cesena sosterrà insieme a Curto, il cui cartellino è di proprietà del Como. Ed è stato proprio in maglia Como, in occasione dell’amichevole estiva con il Wolverhampton, che Curto si macchiò della frase detta ad un compagno di squadra: “Ignoralo (riferito a He-Chan Hwang), crede di essere Jackie Chan”. Frase che è stata etichettata come offesa razzista.

Ceesay e Kargbo in campo

Mentre il Cesena continua ad allenarsi a Martorano, oggi scendono in campo Gambia e Sierra Leone per le qualificazioni alla Coppa d’Africa 2026. Alle 16 Ceesay sfiderà il Madagascar allo stadio Larbi Zaouli di Casablanca, in Marocco. Alle ore 21, invece, toccherà alla Sierra Leone di Kargbo, impegnata allo Stade Laurent Pokou di San Pedro contro la Costa d’Avorio. Lunedì 14 Ceesay tornerà in campo sempre in Marocco contro il Madagascar, martedì 15 Kargbo sfiderà di nuovo la Costa d’Avorio in Liberia. A Martorano non c’è neppure Shpendi, che martedì a Tirana giocherà la sfida tra le Under 21 di Albania e Armenia.

Prevendita