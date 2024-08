Un acquisto romagnolo di scuola Cesena per la Carrarese, che ha perfezionato dall’Atalanta il passaggio in prestito del centrocampista ravennate Samuel Giovane. Il figlio d’arte Giovane è cresciuto nel vivaio del Cesena: elemento quotatissimo del settore giovanile bianconero, venne ceduto all’Atalanta nel 2017. Gli apuani domani sera sono in campo al Manuzzi (ore 20.30).