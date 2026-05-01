Carrarese-Cesena 0-0: bianconeri ancora fuori dai play-off, Sergio Floccari in tribuna

Cesena Calcio
  • 01 maggio 2026
Sergio Floccari (cerchiato) in tribuna a Carrara
Sergio Floccari (cerchiato) in tribuna a Carrara

Il pareggio di Carrara (0-0) non muta la situazione in classifica del Cesena, al momento fuori dai play-off. Vista la vittoria del Mantova (3-2) col Monza e la vittoria dell’Empoli (1-0) sull’Avellino, ad una giornata dalla fine, Avellino, Cesena e Mantova sono a quota 46 in classifica all’ottavo posto, ma l’Avellino prevale nella classifica avulsa a tre nei confronti diretti (Avellino 7 punti, Cesena 6, Mantova 4).

.. Da segnalare la presenza in tribuna a Carrara di Sergio Floccari, che nei giorni scorsi ha incontrato Nicholas Aiello a Cesena ed è il favorito per diventare il nuovo direttore sportivo.

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