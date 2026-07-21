Caprini e una trattativa lampo: «Quando una squadra come il Cesena ti cerca e crede in te, ci metti poco a decidere»

Maat Caprini si è raccontato, nella conferenza stampa di presentazione, parlando della sua carriera, del rapporto con i compagni e della voglia di far bene a Cesena. Prima, è intervenuto il direttore sportivo, Andrea Mancini: «Siamo felici di averlo con noi e siamo contentissimi. A nome di tutta la società faccio un grande in bocca al lupo e gli auguro un anno ricco di soddisfazioni sia personali, sia di squadra».

Caprini, che si è definito «un ragazzo... ambizioso», ha detto: «Lotteremo e daremo tutto per i tifosi. Io sono un attaccante esterno: posso giocare sia a destra che a sinistra. Mi piace puntare l’uomo, giocare l’uno contro uno per andare a cercare la porta». La scelta di venire a Cesena è stata facile: «Quando una squadra come il Cesena ti cerca e crede in te, ci metti poco a decidere. Diamanti e Mancini mi hanno fatto un’ottima impressione». Sul suo debutto in Serie A contro l’Inter avvenuto nel febbraio 2025 dice: «Un ricordo bellissimo, quella sera sono entrato (giocando un minuto, ndr) e abbiamo vinto 3-0. E’ una traccia indelebile nella mia vita. Ma resta solo un punto di partenza della mia carriera».