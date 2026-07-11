Caprini c’è, Debenedetti quasi, piace Rispoli: Mancini al lavoro per il Cesena che verrà

In giornata è atteso a Cesena un giocatore funzionale al 4-3-3 di Diamanti: il 2006 Maat Daniel Caprini, attaccante esterno di qualità che nella scorsa stagione ha disputato il suo primo campionato con i grandi, in B nel Mantova (16 presenze per 733 minuti, nessun gol). Caprini, che giovedì ha prolungato fino al 2029 con la Fiorentina, arriva in prestito con diritto di riscatto per i bianconeri e controriscatto per i toscani.

Con la stessa formula, il Cesena preleverà dal Genoa il centravanti Alessandro Debenedetti. La trattativa con il classe 2003 è ormai definita. In B, Debenedetti ha vestito le maglie di Mantova e Virtus Entella, disputando complessivamente 61 partite (29 con il Mantova, 32 con l’Entella) e segnando 7 gol (4 con i virgiliani e 3 con i liguri). Il Cesena è nel suo destino: 2 delle 8 reti da professionista le ha segnate ai bianconeri. Il suo primo gol in assoluto tra i grandi è arrivato nel 2024 contro il Cesena dei record, in Supercoppa (momentaneo 1-1 prima della zampata di Shpendi per il definitivo 1-2). Debenedetti ha punito i romagnoli anche in B nel 2024-2025, realizzando il definitivo 3-0 al Martelli.

Piace Rispoli

Un nome che stuzzica è quello del centrocampista Fabio Rispoli (2006) di proprietà del Como e reduce da un’ottima stagione con il Catanzaro (31 partite e un gol in campionato). I lombardi lo cedono in prestito secco e va vinta la concorrenza dello stesso Catanzaro.

Gli addii

Oltre ad Alberto Cerri, andato all’Arezzo sfruttando la clausola rescissoria da 50mila euro, altri tre giovani che il Cesena non ha confermato hanno trovato squadra: il centrocampista Carbone si accasa al Chievo, il 2007 Filippo Berti, fratello di Tommaso, passa alla Recanatese in Serie D, il 2008 Noah Moretti va al Brescia Primavera.