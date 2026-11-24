Maat Daniel Caprini in sala stampa festeggia il primo gol tra i professionisti: “Sono contento prima di tutto perché la squadra sta facendo bene. Per me è un piacere fare parte di questo gruppo, i ragazzi mi hanno sempre fatto sentire uno di loro e ho superato questo momento difficile. Io sono un giocatore di calcio e quando non puoi giocare non è bello. Ringrazio la mia famiglia, lo staff e questo fantastico gruppo”.

Anche prima dell’infortunio aveva mostrato delle difficoltà, Ora cos’è cambiato? “Può essere un mix di cose, la squadra nuova, poi la condizione non era come quella attuale. Ora non vedo l’ora di giocare la prossima partita. Il primo gol? Lo aspettavo e basta, poteva essere anche a un centimetro dalla porta. È venuto bello, meglio ancora. Sono molto giovane, quindi so che posso migliorare: devo essere pericoloso, m,i piace attaccare e ,mi trovo bene con quello che mi chiede l’allenatore”.