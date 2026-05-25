Campedelli, prima le lacrime e poi l’orgoglio per il Cesena: “Grazie ai miei ragazzi e al mio staff”

Nicola Campedelli ha chiuso in lacrime a fine gara dopo la sconfitta del Cesena in semifinale contro il Parma. Una sconfitta (2-1) piena di recriminazioni. Dopo la delusione a caldo, il tecnico di Gatteo è più sereno davanti alla tv: “Voglio solo parlare dell’orgoglio dei miei ragazzi. Complimenti al Parma, ma noi non abbiamo mai mollato. Al di là degli episodi, io sono orgoglioso dei miei giocatori e del mio staff. Siamo arrivati fin qui con una unione di intenti incredibile e ripartiremo più forti. Cesena è una realtà speciale e l’anno prossimo si riparte”. E l’espulsione? “Oggi è andata così... evidentemente non ci siamo capiti con l’arbitro, ma voglio soffermarmi su altro: abbiamo fatto una bellissima stagione, in bocca al lupo a Parma e Fiorentina per la finale”.

E il prossimo anno? “Ancora dobbiamo parlare, perché volevamo mettere il focus solo su queste fase finali. È stato bello vedere crescere i nostri giocatori, confrontarci con i più forti ci ha gasato in un bellissimo campionato”.