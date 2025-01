Calciomercato, Kargbo spinge per andare al Blackburn Rovers: il Cesena chiede 1,2 milioni di euro

Marco Curto oggi sarà ufficializzato dalla Sampdoria. Al suo posto il Cesena andrà a prendere quasi certamente un giovane che possa riportare a sei il numero di difensori centrali: non sarà un calciatore affermato in quanto la società intende dare maggiore spazio a Simone Pieraccini.

Dopo Curto, da qui al prossimo 3 febbraio, giorno in cui chiuderà la finestra invernale di mercato, dovrebbe uscire da Cesena anche Augustus Kargbo. Dopo averlo trattato a fine mercato estivo, averlo osservato di nuovo contro il Cittadella, il Blackburn Rovers ha intensificato i contatti con il Cesena: lo storico club inglese, che milita in Championship, ha già fatto pervenire un’offerta ufficiale da 800mila euro. Visto che l’attaccante esterno della Sierra Leone vuole provare l’avventura in Inghilterra, se il Cesena sarà accontentato economicamente lo cederà nonostante la sua uscita non fosse prevista. La richiesta del Cesena (che dovrà corrispondere il 40% al Crotone, che 18 mesi fa lo cedette a costo zero in cambio di un’alta percentuale sulla rivendita) è di 1,2/1,3 milioni di euro. A un milione di euro si potrebbe chiudere. Entro il 31 gennaio la decisione, perché poi il Cesena dovrà avere il tempo necessario per andare a prendere un valido sostituto.