Calciomercato: il Cesena ha ufficializzato le cessioni in prestito di David al Gubbio e di Giovannini al Pineto

Il Cesena ha ufficializzato questa mattina quanto già annunciato domenica dal Corriere Romagna: sono stati ceduti in prestito l’esterno sinistro classe 2004 Antonio David al Gubbio e il trequartista classe 2005 Alessandro Giovannini al Pineto.

Nelle prossime ore sarà ufficializzato anche l’ingaggio di Marco Curto, difensore centrale prelevato dal Como con la formula del prestito con opzioni di riscatto. Lo svedese Joseph Ceesay, esterno destro sbarcato ieri sera alle 22.18 all’aeroporto di Bologna, sta sostenendo in queste ore le visite mediche: più tardi firmerà il contratto (arriva dal Malmo in prestito con opzioni di riscatto) e raggiungerà Acquapartita.