Calciomercato Cesena, Vrioni è già in campo a Villa Silvia. Ufficializzata la cessione di Blesa al Rio Ave

Il Cesena ha ufficializzato la cessione di Jalen Blesa al Rio Ave, con il contratto che era stato depositato martedì alle ore 21.30, visto che in Portogallo il mercato chiudeva all’una italiana: “Cesena Fc comunica di aver ceduto a titolo definitivo al Rio Ave Fc il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Jalen Blesa. Arrivato in Romagna la scorsa estate, nelle sue ventuno presenze con la maglia del Cavalluccio, Blesa ha collezionato quattro reti e un assist alla prima stagione in Serie B. Nel ringraziare Jalen per il contributo e l’impegno mostrato, il club bianconero gli augura le migliori fortune per il prosieguo della propria carriera”.

Intanto a Villa Silvia è in corso l’allenamento, il primo per Alberto Cerri, Gaetano Castrovilli ma anche per Giacomo Vrioni, che in mattinata ha sostenuto le visite mediche e si è poi messo a disposizione del nuovo tecnico. Vrioni firmerà il contratto con il Cesena tra domani e giovedì: da capire se firmerà un accordo come fatto da Castrovilli (fino al 30 giugno con opzione unilaterale a favore del club bianconero di prolungare fino al 2028) o se firmerà già anche per la prossima stagione.