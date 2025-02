Il Cesena sostituisce Augustus Kargbo, ceduto a titolo definitivo al Blackburn Rovers per un milione di sterline (1,2 milioni di euro), con Flavio Russo. L’attaccante classe 2004 arriva dal Sassuolo con la formula del prestito secco. Le due società hanno appena definito l’accordo e si vedranno nei prossimi minuti per firmare le carte del trasferimento. Russo ha inanellato 12 presenze in Serie B, realizzando 2 gol, il primo dei quali il 2-1 al Mapei Stadium contro il Cesena nel match di andata.