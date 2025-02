Calciomercato Cesena, Mignani non è in discussione. In attacco è assalto a Fumagalli e serve un difensore vero

La prima certezza. Per la proprietà e per Artico, la posizione di Michele Mignani non è a rischio. Ciò che serve con urgenza sono i rinforzi. Per provare a correggere gli evidenti difetti emersi ieri al Ceravolo c’è una scialuppa di salvataggio alla quale il Cesena deve provare ad aggrapparsi: gli ultimi due giorni di calciomercato, con la chiusura delle trattative fissata alla mezzanotte di domani. La gara di Catanzaro ha offerto diversi spunti, a cominciare dalla difesa, mai così in difficoltà e mai così vulnerabile. La disarmante prestazione di ieri ha rafforzato le convinzioni di Fabio Artico, deciso a intervenire anche dietro. A questo punto non con un giovane, ma con un giocatore di valore, perché in fondo Curto, che dopo la squalifica aveva offerto un rendimento insufficiente, nella prima parte della stagione si era ben comportato garantendo chili, centimetri ed esperienza. Senza di lui le rotazioni difensive si sono tremendamente accorciate ed è bastato “togliere” Ciofi per far precipitare gli equilibri del reparto. Chi arriverà sarà un italiano o comunque un giocatore già in Italia.