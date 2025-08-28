Calciomercato Cesena: Michele Castagnetti è arrivato al Dino Manuzzi e sta incontrando i vertici bianconeri. Domani le visite e l’annuncio

Michele Castagnetti è arrivato a Cesena. Dopo aver rescisso in mattinata il contratto con la Cremonese, l’esperto regista è sceso verso la Romagna ed è ora allo stadio Dino Manuzzi a colloquio con il presidente bianconero John Aiello, arrivato in giornata dagli Usa, con il direttore generale Corrado Di Taranto e con il direttore sportivo Filippo Fusco. Castagnetti incontrerà anche il tecnico Michele Mignani: sono state fissate per domattina, invece, le visite mediche, al termine delle quali il centrocampista mancino, che compirà 36 anni il 27 dicembre, firmerà un contratto biennale e sarà annunciato dal Cesena. Nel pomeriggio si unirà poi alla squadra per la rifinitura al Dino Manuzzi. Da capire il numero di maglia che sceglierà: il 19 (indossato in 8 degli ultimi 9 campionati, tre dei quali vinti) lo ha Zaro ed è impegnato anche il 18 avuto nel suo primo campionato alla Cremonese. E’ libero invece il 20, che indossò quando vinse il suo primo campionato di Serie B con la Spal.