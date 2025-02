Calciomercato Cesena: Incredibile: riportato a casa Alessandro Giovannini. Pista franco-senegalese per il centrocampo: Omar Correia

L’unico movimento fatto dal Cesena nelle prime 19 ore dell’ultimo giorno di mercato è l’aver ripreso Alessandro Giovannini dal Pineto. Il trequartista (6 presenze per 37 minuti con gli abruzzesi nel Girone B di Serie C in 25 giornate) sarà inserito in prima squadra. Probabilmente andrà a fare l’undicesimo 2005 in una Primavera che ormai schiera solo ventenni e che non c’entra nulla con la missione di un settore giovanile.

Dovrebbe comunque arrivare anche una punta vera. A poche ore dal gong, le poche cose che filtrano da Milano sarebbero l’abbandono della pista Fumagalli e lo stallo nella corsa a Russo (su cui è in pressing la Salernitana). L’altra cosa che rimbalza è un probabile cambio di strategia dell’ultimo giorno. Niente più il difensore ma un centrocampista centrale: da Trieste comunicano che il Cesena abbia fatto un’offerta per il mediano franco-senegalese Omar Correia, venticinquenne di grande fisicità e al primo anno in Italia (25 presenze, 2 gol e 2 assist) dopo la stagione al Koper e quelle in Francia negli anni precedenti.