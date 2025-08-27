Calciomercato Cesena: ecco la formula dell’ingaggio del difensore Amoran. Ogunseye al Perugia, c’è l’annuncio.

Come anticipato ieri, Peter Amoran è un giocatore del Cesena. L’annuncio è atteso a breve ma potrebbe slittare a domani (si attendono le firme dei vertici americani del Parma), ma l’affare è già chiuso. Il Cesena preleva Amoran con la formula del prestito con opzione di riscatto e contro-opzione di riscatto da parte del Parma.

Annuncio invece arrivato per Roberto Ogunseye, che in giornata ha prolungato il contratto con il Cesena, spalmando in due stagioni il contratto faraonico (per un giocatore di Serie C) che gli fece Artico nell’estate 2023, ed è stato ceduto al Perugia con la formula del prestito con opzione di riscatto. “Tutta la famiglia bianconera intende ringraziare Roberto per la professionalità e la disponibilità mostrate, augurandogli le migliori fortune per questa nuova avventura”, si legge nel comunicato del club.