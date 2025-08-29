Calciomercato Cesena, è ufficiale l’ingaggio di Michele Castagnetti ma contro l’Entella non ci sarà: debutterà il 13 settembre contro la Sampdoria

Il Cesena ha ufficializzato l’ingaggio a titolo definitivo dalla Cremonese del centrocampista Michele Castagnetti. Il nuovo calciatore del Cavalluccio ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2027. Castagnetti non potrà, per questioni prettamente burocratiche, essere a disposizione per la sfida di sabato sera (Dino Manuzzi, ore 21) contro l’Entella. Il suo debutto in bianconero avverrà quindi sabato 13 settembre alle ore 19.30 a Marassi contro la Sampdoria.

Questo il comunicato del Cesena Fc: “Classe 1989, Castagnetti cresce nelle giovanili del Mantova e nel 2009 esordisce tra i professionisti, collezionando negli anni successivi più di 150 presenze in terza serie tra Crociati Noceto, Feralpisalò, Carrarese Calcio e Spal. Proprio con la squadra ferrarese tra il 2016 e il 2017 conquista due promozioni consecutive, prima dalla Lega Pro alla Serie B e poi, all’esordio in cadetteria, dalla Serie B alla Serie A. Nella stagione 2017/18 Castagnetti passa all’Empoli, tra le cui fila festeggia un’altra promozione in massima serie da assoluto protagonista, mentre l’anno successivo si trasferisce alla Cremonese, squadra con la quale gioca per sette stagioni consecutive. Con la maglia grigiorossa conquista due nuove promozioni in Serie A, nel 2022 e nel 2025, oltre a raggiungere quota 470 presenze nei professionisti, tra Serie A, Serie B e Lega Pro. In bianconero Castagnetti indosserà la maglia numero 4”.