Calciomercato Cesena: completata la difesa con l’ingaggio del nazionale under 21 svedese Peter Amoran

Il Cesena ha completato la propria difesa con il nazionale Under 21 svedese Peter Amoran. Alto, giovane e proveniente da un club di Serie A: il nuovo difensore centrale del Cesena rispetta l’identikit tracciato nelle ultime settimane da Filippo Fusco. Peter Amoran, classe 2004 di 192 centimetri, è arrivato nel pomeriggio in città e ha sostenuto le visite mediche. Nella mattinata di mercoledì firmerà il nuovo contratto, sarà annunciato e si metterà a disposizione di Mignani. Il nuovo difensore arriva in prestito dal Parma, che lo ha acquistato nell’estate 2022 dall’Ostersund. Dopo due anni in Primavera, nell’ultima stagione ha giocato a Perugia in Serie C. Domenica era in panchina per Juventus-Parma. L’articolo completo sul Corriere Romagna in edicola mercoledì.