Calciomercato Cesena: completata la difesa con l’ingaggio del nazionale under 21 svedese Peter Amoran

Cesena Calcio
  • 26 agosto 2025
Il difensore classe 2004 Peter Amoran arriva al Cesena dal Parma con la formula del prestito
Il Cesena ha completato la propria difesa con il nazionale Under 21 svedese Peter Amoran. Alto, giovane e proveniente da un club di Serie A: il nuovo difensore centrale del Cesena rispetta l’identikit tracciato nelle ultime settimane da Filippo Fusco. Peter Amoran, classe 2004 di 192 centimetri, è arrivato nel pomeriggio in città e ha sostenuto le visite mediche. Nella mattinata di mercoledì firmerà il nuovo contratto, sarà annunciato e si metterà a disposizione di Mignani. Il nuovo difensore arriva in prestito dal Parma, che lo ha acquistato nell’estate 2022 dall’Ostersund. Dopo due anni in Primavera, nell’ultima stagione ha giocato a Perugia in Serie C. Domenica era in panchina per Juventus-Parma. L’articolo completo sul Corriere Romagna in edicola mercoledì.

