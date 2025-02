Calciomercato Cesena: Arriva l’ufficializzazione di Flavio Russo: il Cesena chiude senza mediano e senza difensore

Il Cesena ha ufficializzato il ritorno di Alessandro Giovannini (6 presenze al Pineto fino a domenica) e l’ingaggio del centravanti Flavio Russo, che arriva con la formula del prestito secco fino al 30 giugno dal Sassuolo. Operazione quest’ultima andata un po’ per le lunghe in quanto, con Cesena e Sassuolo già alle firme, la Salernitana ha provato a inserirsi, facendo un’offerta monstre al club emiliano per il prestito e al giocatore per i 5 mesi finali di stagione. Il Sassuolo aveva però dato la parola al Cesena e ha voluto mantenerla. Si chiude qui il mercato in quanto il Cesena è stato respinto dalla Triestina per Omar Correia, che in serata è stato dichiarato incedibile dopo che nella notte e in mattinata c’erano state trattative che lasciavano immaginare un esito differente. Si è invece deciso, in modo del tutto azzardato, di non sostituire Marco Curto, che in questa sessione di mercato è finito alla Sampdoria. La coperta in difesa resta cortissima ed è probabile che venga inserito in rosa della prima squadra Valentini, capitano della Primavera, fisicamente non pronto ma comunque più affidabile di Gallea e Dolce.