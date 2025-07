Calciomercato Cesena: arriva in prova l’attaccante spagnolo Jalen Blesa

In attesa di abbracciare il nuovo attaccante Marco Olivieri, il cui arrivo potrebbe tardare qualche giorno per motivi burocratici, il Cesena ha accolto a sorpresa un altro attaccante: lo spagnolo Jalen Blesa. Classe 2001, nato a Barcellona, Blesa è reduce da un’esperienza nella Erovnuli Liga, il massimo campionato georgiano, con la maglia della Dinamo Batumi, con cui ha realizzato 7 gol nelle 12 partite disputate nell’anno solare 2025 dopo una breve esperienza all’Universitatea Craiova in Romania, da cui si è svincolato la settimana scorsa. Tra il 2023 e il 2024 ha indossato la maglia del Prishtina, il più ricco e famoso club del Kosovo, dove ha segnato 14 gol in 40 presenze. Da oggi Blesa si metterà a disposizione di Mignani, che lo valuterà in ritiro.