Calcio Under 21, Italia-Lettonia a Cesena venerdì 22 marzo

La Nazionale Under 21 torna a Cesena. Appuntamento in marzo con due partite valide per le qualificazioni ai Campionati europei Under 21 del 2025 che si giocheranno in Emilia-Romagna. Venerdì 22 marzo Italia-Lettonia allo Stadio Dino Manuzzi di Cesena e lunedì 26 Italia-Turchia al Paolo Mazza di Ferrara. Il 4 giugno sarà la Nazionale maggiore a scendere in campo contro la Turchia allo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna per la prima delle due amichevoli di preparazione ai Campionati Europei.

“È un piacere per la FIGC tornare a giocare in Emilia-Romagna con la Nazionale maggiore e l’Under 21 - ha detto in una nota Gabriele Gravina, presidente della Federazione italiana giuoco calcio - ringrazio il presidente Bonaccini per la lungimiranza del progetto con cui sta investendo in promozione del territorio attraverso la valorizzazione degli eventi e delle infrastrutture sportive. Come già fatto in altre Regioni, la FIGC continua nel suo percorso di collaborazione con gli enti locali e i diversi territori per creare nuove opportunità di sviluppo. Il calcio è uno spettacolo seguito da milioni di persone e, al tempo stesso, uno straordinario veicolo di condivisione. In particolare le Nazionali azzurre suscitano un bellissimo sentimento di unione, che attraversa l’intero Paese. D’accordo con la Regione, promuoveremo iniziative culturali e di responsabilità sociale, perché il messaggio di partecipazione con cui ci presenteremo a Bologna, Cesena e Ferrara non si limita alla disputa delle gare”.

In una nota il sindaco Enzo Lattuca e l’assessore allo sport Christian Castorri hanno espresso la loro soddisfazione: “Nel 2019 la città di Cesena è stata selezionata per ospitare le fasi preliminari e finali dei Campionati Europei Under 21. In vista di quell’importante appuntamento lo stadio cittadino è stato adeguato alle norme europee che hanno poi consentito, a giugno, la disputa delle partite per i campionati under 21. Il campo è stato riqualificato integrando il preesistente manto sintetico con la semina di prato naturale. Da non dimenticare inoltre l’arrivo della nazionale femminile nel gennaio dello stesso anno. Proprio in occasione di quell’evento la Figc si è congratulata con l’Amministrazione per l’alto livello delle infrastrutture sportive e calcistiche cittadine. Lo scorso anno, poi, sempre il ‘Manuzzi’ ha ospitato l’Ungheria per affrontare l’Italia nella seconda partita di Nations League

Siamo certi che anche in questa occasione l’evento calcistico offrirà all’intera città l’occasione per fare festa ma anche per approfondire la visione sportiva cittadina che si radica nelle strutture sportive presenti sul territorio e nelle oltre 50 sedi di associazioni e società che hanno reso l’attività sportiva una delle caratteristiche più rappresentative della città. E’ proprio da loro, dalla loro lungimiranza e professionalità, che questa disciplina ha registrato una crescita esponenziale fino ad arrivare in tutte le famiglie.

Su queste basi, e forti della stima della FIGC, del Coni, e della Regione Emilia-Romagna, continueremo a far crescere la città su questo fronte attraverso l’ambiziosa progettazione di Cesena Sport City che nel giro degli ultimi due anni ci ha permesso di catalizzare risorse per 20 milioni di euro da investire nell’impiantistica sportiva”.