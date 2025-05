Calcio Under 18, il Cesena travolge 3-0 la Lazio e in semifinale sfiderà il Torino

Il Cesena supera 3-0 la Lazio e accede alla semifinale playoff dove affronterà il Torino (data e luogo da definire). I ragazzi di Lantignotti, giocano una partita di carattere e concretezza, passando subito in vantaggio dopo appena tredici minuti: Lontani serve Bertaccini che con una conclusione potente e precisa, dalla distanza, batte Giacomone. Si va al riposo sull’1-0 ma nella ripresa la musica non cambia. I bianconeri sovrastano in ogni fase gli avversari e il raddoppio è solo questione di tempo: all’8 Antoniacci serve Ridolfi che schiaccia di testa. Nel finale di partita Filippo Berti, appena entrato, cala il tris: il fratello di Tommaso salta in velocità l’estremo avversario depositando poi la sfera in rete.

Nell’altra parte del tabellone, la Roma affronterà l’Inter, che ha battuto 3-2 il Genoa, per un posto in finale. Date per ora ufficiose del rush finale: 10 giugno semifinale, 12 giugno finalissima.