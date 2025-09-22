Calcio Primavera, un Cesena perfetto abbatte il Torino (3-0) VIDEO

Un Cesena perfetto travolge 3-0 il Torino mantenendo il pallino del gioco per lunghi tratti di gara. I bianconeri passano in vantaggio dopo appena 10 minuti: Galvagno sgasa sulla sinistra e lascia partire un cross rasoterra nel cuore dell’area. Desole, tutto solo, svirgola clamorosamente, beffando anche Siviero, è 1-0. La ripresa si apre subito con il raddoppio del Cesena: dalla bandierina, Bertaccini pennella per la testa di Ribello che anticipa tutti e, con l’aiuto del palo, trafigge l’estremo avversario. Il Cesena domina in lungo e in largo, sfiorando a più riprese il tris, prima con il tiro-cross di Ridolfi poi con il colpo di testa di Tosku su spunto di Mattioli. Terza rete che si concretizza al 65’: il solito Tosku, fa tutto di sinistro, controllo, sterzata, e conclusione ad incrociare che si infila nell’angolino lontano.

Molto soddisfatto a fine gara il tecnico bianconero Nicola Campedelli: ““Siamo riusciti a mettere in campo una buona prestazione, esaltando le nostre qualità con concentrazione ed intensità”.