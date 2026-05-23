Calcio Primavera, il portiere dell’Inter squalificato per 8 giornate dopo la sconfitta di Cesena

Alain Taho, portiere dell’Inter Primavera, è stato squalificato per 8 giornate dopo la sconfitta di ieri (2-1) sul campo del Cesena. Taho era stato espulso per aver contestato l’arbitro in seguito alla convalida della rete del definitivo 2-1 del Cesena, nata direttamente da un calcio d’angolo e, secondo il giocatore, viziata da una carica su di lui. Secondo il comunicato ufficiale del giudice sportivo, la squalifica è arrivata “per avere, al 35° del secondo tempo, contestato una decisione arbitrale correndo verso il Direttore di gara fino a urtarlo con il petto all’altezza della spalla e proferendo, nei confronti del medesimo, espressioni ingiuriose”.