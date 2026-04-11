Calcio Primavera: il Cesena supera l’Inter e sale in vetta (2-1)

Il Cesena supera 2-1 l’Inter ed è primo in classifica in attesa di Fiorentina-Sassuolo di domenica. La gara si sblocca dopo appena 22 minuti: Tosku, dalla sinistra, da posizione defilata lascia partire un cross basso nel cuore dell’area di rigore, prontamente raccolto da Zamagni che da due passi fa 1-0. Dopo appena sette minuti la storia si ripete: sempre Tosku, dal fondo, mette dentro, questa volta appostato in area c’è Galvagno che in scivolata di destro, raddoppia. Al tramonto della prima frazione, l’Inter accorcia le distanze: dopo un intervento prodigioso di Fontana, la sfera rimane in area, Della Mora spara in rete a porta praticamente vuota. Nella seconda frazione risulta ancora decisivo l’estremo difensore bianconero che salva nuovamente il risultato, questa volta con un riflesso su Nenna, di testa, da posizione ravvicinata. L’Inter continuerà ad attaccate ma il muro bianconero non cederà.