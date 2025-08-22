Calcio Primavera, Cesena: gran punto in casa dell’Inter (3-3)

Il Cesena per tre volte è andato sotto contro l’Inter e per tre volte ha trovato il gol del pareggio, sfoggiando una prova di carattere e determinazione (3-3). Bertaccini (al 17’) risponde alla prima rete di La Torre con un destro preciso e potente che trafigge Farronato. I padroni di casa firmano il 2-1 grazie a Moressa che appoggia in rete uno spunto di Della Mora. I bianconeri non demordono e l’ottimo Tosku, dopo l’assist a Bertaccini, trova il gol (34’), strappando palla a La Torre e fulminando l’estremo avversario. Nella seconda frazione i ritmi di gioco si abbassano drasticamente fino al 79’: Biguzzi si perde Humanes che batte Gianfanti di testa. La sconfitta sarebbe un risultato estremamente immeritato per i ragazzi di Campedelli che trovano il 3-3 all’ultimo respiro con il sinistro di Galvagno all’angolino basso.