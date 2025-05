Calcio donne, il Cesena Fc e Alain Conte si separano

In una nota il Cesena Fc femminile annuncia la separazione con il tecnico Alain Conte. “Il Cesena FC Femminile comunica che dopo due stagioni vissute insieme le parti si sono incontrate e hanno deciso di terminare questa collaborazione. Conte ha guidato la squadra bianconera per due stagioni intense, arrivando nell’estate del 2023. Insieme al suo staff ha lavorato con passione, dedizione, mettendo un notevole impegno per la crescita del gruppo e delle singole atlete.

Sotto la sua guida, la squadra ha disputato complessivamente 64 partite tra campionato e Coppa Italia ottenendo: 38 vittorie, 5 pareggi e 21 sconfitte. Conte entra inoltre nella storia del club come l’allenatore con il maggior numero di derby vinti, ben 9 su 11 disputati contro Ravenna, Bologna e San Marino”.