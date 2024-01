Calcio, dal Cesena al Kyoto: occasione in J-League per il portiere “giapponese-cesenate” Akira Fantini

Una occasione in J-League per Akira Fantini, portiere italo-giapponese classe 1998. Dopo un percorso in Giappone iniziato nel 2017 con il Sagan Tosu allenato da Massimo Ficcadenti, Fantini nelle scorse settimane ha firmato un contratto con il Kyoto Fc Sanga, club della massima divisione nipponica. Ha firmato un annuale e nelle gerarchie parte come terzo portiere ma avrà la possibilità di giocare la Coppa Imperatore, che in Giappone ha grande visibilità.

Un bel salto per Fantini, reduce dall’esperienza in terza serie con il Fukushima United. Akira ha doppio passaporto italiano e giapponese: è nato a Chiba, in Giappone, poi è cresciuto in Cina a Pechino, dove il padre Pierluigi lavorava come manager e la mamma (Michino Omura) insegnava la lingua giapponese in scuole internazionali a Pechino. A 14 anni Akira, ha raggiunto i nonni paterni a Cesena dove ha frequentato le scuole medie e superiori e ha iniziato a giocare a con l’Ac Cesena, giocando con gli Allievi di Ceccarelli e nella Primavera di Angelini, con Emiliano Dei come preparatore dei portieri. Nel dicembre 2015, con loro a Villa Silvia, si è allenato anche il portiere Shuichi Gonda, che si è rilanciato in Romagna dopo un periodo difficile fino alla convocazione in nazionale giapponese ai Mondiali in Qatar.