Calcio, D’Aversa squalificato 4 giornate per una testata, nel 2004 Fabrizio Castori fu condannato a 3 anni di stop dopo Lumezzane-Cesena

A quasi 20 anni di distanza, come cambiano i tempi. Il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea ha squalificato per 4 giornate (con ammenda di 10 mila euro) Roberto D’Aversa, il tecnico del Lecce – esonerato ieri dal club pugliese – che domenica si è reso protagonista di una testata ai danni dell’attaccante del Verona Thomas Henry al termine della sfida di campionato giocata allo stadio Via del Mare e finita con il successo (0-1) dei veneti. Il 20 giugno 2004 a Lumezzane, l’allenatore del Cesena Fabrizio Castori colpì il centrocampista del Lumezzane Pietro Strada nel pieno di una rissa che coinvolse le due squadre. Il giudice sportivo squalificò Castori per 3 anni, pena poi ridotta a 2 in appello. Una pena assolutamente sproporzionata per Castori: rivista oggi, il divario del metro di giudizio è imbarazzante.