Calcio Coppa Italia donne: Cesena-Juventus domenica 21 dicembre al Manuzzi

Sarà l’Orogel Stadium Dino Manuzzi ad ospitare domenica alle ore 14.30 (ingresso libero, aperta solo la tribuna fino al massimo di spettatori consentito), la sfida tra Cesena e Juventus valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia Women. Il Manuzzi, oltre ad avere ospitato in altre occasioni il Cesena femminile, nel 2024 è stato il teatro della finale di Coppa Italia vinta dalla Roma ai rigori sulla Fiorentina. Sempre a Cesena, la Juventus ha conquistato la sua prima Supercoppa, nel 2019 in finale sempre sulla Fiorentina. Da segnalare che sulla panchina della Juventus siede Max Canzi, in passato vice di Mario Beretta del Cesena maschile in Serie A.