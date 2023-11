Calcio Coppa Italia C, Toscano carica il Cesena: “Col Rimini è sempre derby, la Torres gioca a nascondersi”

Tempo di derby di coppa Italia domani sera al Manuzzi (ore 21, diretta sul canale 258 di Sky) dove Cesena e Rimini si ritrovano per la seconda volta in questa stagione. Così Domenico Toscano in conferenza stampa: “I numeri dicono che il Rimini è una squadra diversa dopo avere cambiato allenatore e modo di stare in campo. Noi dobbiamo affrontare questa partita allo stesso modo di una sfida di campionato, è sempre un derby e quindi è uno stimolo in più per fare bene. Vincere aiuta a vincere”. Tornano a disposizione Chiarello e Nannelli e c’è aria di turnover, anche se Toscano non si è sbottonato. Scontata la presenza di Siano in porta, oltre a un turno di riposo per i veterani bianconeri. Quanto al campionato, ecco il pensiero del tecnico calabrese: “La Torres? Non parliamo più di sorpresa, lo fanno loro ma è solo un modo per nascondere le loro ambizioni. Hanno costruito una rosa per fare un campionato importante con l’obiettivo di arrivare primi”.