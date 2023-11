Calcio Coppa Italia C, il vice Napoli: “Cesena, che bravi i nostri giovani” VIDEO

Con Domenico Toscano squalificato, è toccato al vice Michele Napoli guidare il Cesena fino alla vittoria in Coppa contro la Vis (1-0). “Abbiamo avuto buone risposte dai ragazzi ed era quello che cercavamo. Chi mancava da tanto tempo come Coccolo e qualche giovane ha avuto spazio e in particolare i più giovani Pitti, Valentini hanno fatto bene, oltre ovviamente a Nannelli”. Percorso netto e solo vittorie o risultati per Napoli in panchina: “Ma non lo diciamo... in panchina in serate come questa aumentano le responsabilità. Di solito io e Toscano ci confrontiamo sempre, da solo ci sono più responsabilità. Toscano? L’ho sentito alla fine ed era abbastanza soddisfatto della prestazione dei giovani ma direi che tutti hanno fatto bene e le risposte sono state positive”. Per domenica in campionato c’è fiducia per il recupero di Varone. Ciofi va verso il forfait e per questo è stato preservato Pieraccini nel match di Coppa.