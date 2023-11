Calcio Coppa Italia C, Corazza stende la Vis Pesaro e porta il Cesena agli ottavi 1-0 (rivivi il live)

2’ st. Per Nannelli è l’esordio stagionale. Proprio Nannelli mette dentro una palla per Corazza, che, sorpreso dal buco Rossoni, incorna sul corpo dell’avversario. La palla schizza al limite per il destro di Berti che sfiora l’incrocio

24’ st. Azione di Chiarello, palla a Ogunseye, che salta Nina ma svirgola il tiro di destro: ne esce fuori un assist per Corazza, il cui destro è alzato in corner da Rossoni. Dalla bandierina David: palla messa in fallo laterale

Si giocherà davanti a pochi intimi: alle ore 19 i biglietti venduti erano 650. Di questi 30 tifosi della Vis Pesaro in curva Ferrovia

Il Cesena scenderà in campo con la maglia blu, la terza. Il capitano sarà Saber

Straordinari di coppa per il Cesena, che scende in campo alle 20.45 contro la Vis Pesaro al Manuzzi. Con Domenico Toscano squalificato, in panchina guiderà le operazioni il vice Michele Napoli. Undici mesi dopo il legamento crociato torna Coccolo, che giocherà al centro della difesa tra Pieraccini e Pitti. In mediana Bumbu e Saber, con Chiarello e Giovannini alle spalle di Corazza. In casa Vis, sono assenti per infortunio Neri, Karlsson e Kemayou, non convocato Zagnoni. In panchina due dei tre ex Tonucci e Valdifiori mentre Mamona, al rientro da infortunio, gioca dall’inizio.