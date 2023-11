Calcio Coppa Italia C, Cesena-Vis Pesaro con Bumbu, Corazza e 9 novità in campo

Tempo di coppa Italia C per il Cesena, che domani sera alle 20.45 ospita la Vis Pesaro al Manuzzi (in caso di parità sono previsti supplementari e rigori). Domenico Toscano non ha smaltito la rabbia per il pari di Gubbio e soprattutto per l’espulsione di Corazza: “Ribadisco è stata decisione affrettata che ha condizionato la partita. Sono situazioni che potrebbero ripetersi e noi dobbiamo essere in grado di dare qualcosa in più”. Quanto alla Coppa, questo il pensiero del tecnico: “Per noi è un impegno da affrontare con la testa giusta, in quanto vincere aiuta a vincere. Queste partite servono anche per dare minutaggio a chi finora ha giocato di meno. Giocherà sicuramente Coccolo che è tornato ad allenarsi con la squadra e spero che possa vedere la luce dopo un lungo stop. Giocherà anche Pitti”. Tra i titolari visti a Gubbio, si vedranno in campo dal primo minuto solo Corazza e Bumbu.