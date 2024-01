Calcio C, Via alla prevendita per Cesena-Pontedera: Curva Mare chiusa e abbonati costretti a restare fuori

In attesa della decisione del Gos, a cui il Cesena ha chiesto se sia possibile vendere agli abbonati di Curva Mare i biglietti per gli altri settori dello stadio Manuzzi, il club bianconero lancia la prevendita per Cesena-Pontedera di sabato sera. I biglietti si potranno acquistare da domani nei punti vendita del circuito Vivaticket o al Coordinamento Clubs Cesena, previa presentazione di un documento di identità valido, e non sarà possibile cambiare il nominativo una volta comprato il biglietto. Aspetto fondamentale: per questa partita non potranno essere acquistati i tagliandi online. In quanto, come si legge a inizio comunicato, il Cesena “ricorda che per questo match la Curva Mare sarà chiusa e, chiunque già in possesso di un abbonamento in questo settore, non potrà acquistare un ulteriore biglietto in nessun altro settore dello stadio”.

Questi i prezzi

Tribuna Vip: € 51,00 (ridotto € 37,00; under 18 € 17,00; under 14 € 14,00); Tribuna Numerata: € 42,00 (ridotto € 28,00; under 18 € 13,00; under 14 € 11,00); Distinti superiori: € 14,00 (ridotto € 11,00; under 18 € 8,00; under 14 € 5,00); Distinti inferiori: € € 14,00 (ridotto € 11,00; under 18 € 8,00; under 14 € 5,00); Curva Ferrovia: (settore ospiti): € 14,00 (ridotto € 11,00; under 18 € 8,00; under 14 € 5,00)